Covid-19 e le ripercussioni sui giovani: audizione del Ministro Bianchi [DIRETTA Mercoledì 21 luglio alle 8.15] (Di martedì 20 luglio 2021) Mercoledì 21 luglio, alle ore 8.15, presso l'Aula del III piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza svolge il seguito dell'audizione del Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, sulle tematiche legate all'infanzia e all'adolescenza anche con riguardo alla crisi pandemica da Covid-19 e sul seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani. L'articolo Covid-19 e le ripercussioni sui giovani: audizione del ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 luglio 2021)21ore 8.15, presso l'Aula del III piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza svolge il seguito dell'deldell'Istruzione, Patrizio, sulle tematiche legate all'infanzia e all'adolescenza anche con riguardo alla crisi pandemica da-19 e sul seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i. L'articolo-19 e lesuidel ...

Advertising

CesareDiCintio : Le #Olimpiadi senza tifosi sono un brutto colpo e avranno ripercussioni economiche per l’intero sistema di sedi, em… - ilvevio : @france_bis @LucioMM1 @davcarretta @IvanSarno Prima di prendere cazzuola e cemento per costruire i lager per i nova… - Satori_XVII : @FrancescoLollo1 Ma da quando le sue opinioni in campo medico/virologico contano qualcosa? La letalità non è minima… - merinaspic : @R66689949 @destouches_dr Però negli ultimi mesi avrebbero avuto innumerevoli occasioni di staccare la spina al tea… - MFinestri : @MasiAlessandro @la_dante @MIsocialTW dai facciamo altri due anni di dad e coi soldi risparmiati di riscaldamento e… -