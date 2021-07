Covid-19 | antidepressivi riducono infiammazioni da virus Uno studio dell’Aoup di Careggi

(Di martedì 20 luglio 2021) Glicon effetti su molecole presenti nel cervello, come serotonina e noradrenalina, hanno la capacità di ridurre i livelli nel sangue di interleukina 6, la sostanza responsabile delle gravi reazioni infiammatorie daL'articolo proviene da Firenze Post.

Abbiamo individuato la causa della minor gravità nel trattamento, già prima del ricovero per Covid-19, con alcuni antidepressivi caratterizzati da effetti sulla preservazione dei livelli di serotonina e noradrenalina. L'allarmismo da pandemia fa pagare al paese un prezzo alto, in termini economici, educativi e psicologici. Milano, 19 lug. (Adnkronos Salute) - Dai farmaci antidepressivi un effetto-scudo contro i danni più gravi dell'infezione da Sars-CoV-2. I medicinali che combattono il mal di vivere agendo su 'messaggeri' del cervello.