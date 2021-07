Covid 19 a Torre del Greco, marito, moglie e figlia morti in 8 giorni: non erano vaccinati (Di martedì 20 luglio 2021) Covid 19 a Torre del Greco: un 89enne, la moglie 85enne e la figlia 58enne sono morti nel giro di otto giorni a causa del virus. Nessuno di loro si era vaccinato. Attualmente sono 21 le persone ricoverate in ospedale. Il Covid 19 sconvolge ancora una volta la comunità di Torre del Greco, tra le Leggi su 2anews (Di martedì 20 luglio 2021)19 adel: un 89enne, la85enne e la58enne sononel giro di ottoa causa del virus. Nessuno di loro si era vaccinato. Attualmente sono 21 le persone ricoverate in ospedale. Il19 sconvolge ancora una volta la comunità didel, tra le

Advertising

fanpage : Un’intera famiglia uccisa dal Coronavirus. Padre, madre e figlia, tutti non vaccinati, sono morti nel giro di otto… - Uomodellastrad1 : RT @fanpage: Un’intera famiglia uccisa dal Coronavirus. Padre, madre e figlia, tutti non vaccinati, sono morti nel giro di otto giorni. htt… - StabiaChannel : #Cronaca #Torre del Greco - Covid-19, nucleo familiare devastato dal virus. Muoiono padre, madre e figlia LEGGI LA… - mapivi63 : RT @fanpage: Un’intera famiglia uccisa dal Coronavirus. Padre, madre e figlia, tutti non vaccinati, sono morti nel giro di otto giorni. htt… - SalvatoreCipri4 : RT @fanpage: Un’intera famiglia uccisa dal Coronavirus. Padre, madre e figlia, tutti non vaccinati, sono morti nel giro di otto giorni. htt… -