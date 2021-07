Così Kamala Harris ha schivato la quarantena

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 20 luglio 2021) C’è una singolare ironia nelle cose della vita. Mentre nel fine settimana il presidente degli Stati Uniti Joe Biden definiva “assassini” tutti gli americani non ancora vaccinati, circa metà della popolazione, caricando di ulteriori responsabilità di censura i social media, a infettare la Casa Bianca ci hanno pensato alcuni politici “irresponsabili”, sebbene insospettabili. Ovvero la truppa di una cinquantina di eletti Democratici, volati con un jet privato, tutti allegramente seduti senza mascherine e distanziamento sociale, dal Texas a Washington D.C. Accolti dalla stampa come eroi in fuga da un terribile dittatore – il pericolosissimo governatore del Texas Greg Abbott, reo di voler ...