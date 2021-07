Così il Pd e la riforma della giustizia finiscono ostaggio degli ultras del M5s

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 20 luglio 2021) Che per giungere alla mediazione non sarebbero bastate poche parole concilianti dette all’uscita da Palazzo Chigi dopo l’incontro con Mario Draghi, Giuseppe Conte deve essersene accorto subito, lunedì. Perché di lì a un paio d’ore i deputati grillinicommissione Ambiente ufficializzavano il loro sdegno in un comunicato. “Ma come? Noi qui a combattere contro Cingolani sul dl ‘Semplficazioni’, e Giuseppe che gli dà piena fiducia?”. Al che è toccato al ministro Stefano Patuanelli chiedere agliecologisti di rientrare nei ranghi: “Lo capite cheindebolite Conte, non Cingolani?”. E chissà allora cosa deve aver pensato l’ex ...