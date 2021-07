CorSport: l’Inter cerca un vice Lukaku, valutato anche Petagna (Di martedì 20 luglio 2021) l’Inter ha bisogno di un attaccante che possa ricoprire lo stesso ruolo di Romelu Lukaku. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il primo nome considerato è quello di Gianluca Scamacca, ma un’opzione è rappresentata anche da Andrea Petagna. Tuttavia, l’attaccante del Napoli vorrebbe provare a giocarsi le proprie possibilità con Luciano Spalletti, quindi vorrebbe rimanere in azzurro. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 luglio 2021)ha bisogno di un attaccante che possa ricoprire lo stesso ruolo di Romelu. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il primo nome considerato è quello di Gianluca Scamacca, ma un’opzione è rappresentatada Andrea. Tuttavia, l’attaccante del Napoli vorrebbe provare a giocarsi le proprie possibilità con Luciano Spalletti, quindi vorrebbe rimanere in azzurro. L'articolo ilNapolista.

Advertising

infoitsport : CorSport - L'Inter pensa a Petagna per completare il parco attaccanti - infoitsport : Inter, due nomi nuovi per l’attacco. Corsport: “Spuntano Petagna e Scamacca” - fcin1908it : Inter, due nomi nuovi per l’attacco. Corsport: “Spuntano Petagna e Scamacca” - CalcioNapoli24 : - blackblulobster : @EmanueleMoret17 @CorSport Io di calcio minore non mi informo, al massimo vi piglio per il culo dall’alto della dif… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport l’Inter CorSport - L'Inter pensa a Petagna per completare il parco attaccanti CalcioNapoli24