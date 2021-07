Coronavirus Toscana 20 luglio, i nuovi casi sono 169 (Di martedì 20 luglio 2021) Firenze, 20 luglio 2021 - sono 169 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore su 11.387 test di cui 6.052 tamponi molecolari e 5.335 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,... Leggi su lanazione (Di martedì 20 luglio 2021) Firenze, 202021 -169 idiregistrati innelle 24 ore su 11.387 test di cui 6.052 tamponi molecolari e 5.335 test rapidi. Il tasso deipositivi è 1,...

