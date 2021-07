Coronavirus, record di contagi oggi in Sicilia: la Regione è terza in Italia (Di martedì 20 luglio 2021) record di contagi in Sicilia. Sono 552 i nuovi positivi (dietro a Lazio e Veneto) e 3 le vittime che fanno salire i casi totali a 236.348, quello dei decessi a 6.010. Gli attuali positivi sono 5.800, +... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 20 luglio 2021)diin. Sono 552 i nuovi positivi (dietro a Lazio e Veneto) e 3 le vittime che fanno salire i casi totali a 236.348, quello dei decessi a 6.010. Gli attuali positivi sono 5.800, +...

