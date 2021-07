Coronavirus | oggi in Italia balzo di positivi Sale anche il numero delle vittime

(Di martedì 20 luglio 2021)deiai test per il Covid. Secondo i dati del Ministero della Salute, sono 3558 i contagi individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 2.072.invece a 10 il...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

... e' stata la diffusione della variante delta delche rischia di avere pesanti ... Mentrela direttrice dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), Rochelle ...Inoltre, ad, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 969346 (+2.273). Le persone risultate positive alsono 69.734 (+33 rispetto a ieri) . Questi sono i dati giornalieri relativi ...I ferri di cavallo asiatici sono pipistrelli considerati il ??serbatoio naturale del coronavirus che, mutando e adattandosi all'uomo, è diventato SARS-CoV-2. L'articolo Nuovo coronavirus scoperto in u ...Solo ieri 18mila nuovi contagi da Covid in Francia a causa della diffusione della variante Delta. Un'impennata «mai vista», secondo il ministro della Salute Olivier Véran, ...