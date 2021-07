Coronavirus | oggi 3 558 nuovi casi e 10 decessi

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 13 su 100, come ieri. Nota metodologica complet… - repubblica : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 20 luglio: 3.558 i nuovi casi e 10 decessi. Tasso di positività all'1,62% - BAG_OFSP_UFSP : #CoronaInfoCH #Coronavirus Punto stampa oggi alle 14.00 ore a Berna sulla situazione attuale #COVID19. Con… - Bolpet : RT @ladyonorato: Ma cos’è oggi, il festival del #fasciovax? - ladyonorato : Ma cos’è oggi, il festival del #fasciovax? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

CAMPANIA - Sono 233 i nuovi contagi da20 luglio in Campania, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano tre nuovi decessi. I nuovi casi di positività sono emersi dall'......la prima legge regionale in questo senso - sottolinea ancora Mumolo - se qualcosa ilci ... Per quanto riguarda i risparmi rispetto alla situazione attuale i numeri parlano chiaro:ogni ...Seguici su Facebook:. sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut Coronavirus, stato d’emergenza prorogato al 31 ottobre. MODENA- Sono 162 i pazienti in rianimazione pe ...Alcuni calciatori biancorossi sono positivi al Covid-19, pertanto la tournée statunitense del club londinese, che doveva giocare anche contro i nerazzurri, è stata annullata.