Coronavirus Italia, bollettino del 20 luglio: 3.558 nuovi casi, indice Rt all’1,6 % (Di martedì 20 luglio 2021) E’ di 3.558 il totale dei casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte di 218.705 tamponi effettuati con il tasso di positività che schizza all’1,6%. I decessi sono 10 (ieri 7) che portano. Questo è quanto si evince dal... Leggi su mediagol (Di martedì 20 luglio 2021) E’ di 3.558 il totale deiregistrati nelle ultime 24 ore in, a fronte di 218.705 tamponi effettuati con il tasso di positività che schizza,6%. I decessi sono 10 (ieri 7) che portano. Questo è quanto si evince dal...

