Coronavirus in Toscana: zero decessi, oggi 20 luglio, 169 nuovi contagi (età media 33 anni) (Di martedì 20 luglio 2021) Nessun decesso per Coronavirus, oggi 20 luglio 2021, in Toscana. Mentre sono 169 i casi di positività che portano il totale dall'inizio della pandemia a 246.336. Dei positivi odierni, 163 sono confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico. L'età media dei contagiati è di 33 anni

