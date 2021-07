Coronavirus in Italia | il bollettino del 20 luglio | 3 558 nuovi casi

Advertising

UNICEF_Italia : Il #coronavirus - grazie soprattutto alla negligenza vaccinale - continua a girare fra noi, creando nuove varianti.… - Corriere : L’Oms sulla finale di Wembley: devastante contagio in diretta tv - edavid57edavid : RT @repubblica: Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 20 luglio: 3.558 i nuovi casi e 10 decessi. Tasso di positività all'1,62% https:/… - FabiParraguezM : RT @Corriere: Il bollettino: 3.558 nuovi casi e 10 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende all’1,6% - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 3.558 nuovi casi e 10 morti nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

***Iscriviti alla Newsletter SpecialeVaccini anche sotto i 40 anni, il successo del Green Pass Speranza ha poi ribadito la necessità del vaccino ad ogni fascia i età: 'Il vaccino è ...MOLISE CAMPANIA Sono 233 i nuovi casi diemersi in Campania dall'analisi di 7.168 tamponi molecolari. Nelle ultime 48 ore in Campania è stato registrato un nuovo decesso, 2 i decessi ...Il punto e gli aggiornamento sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 20 luglio 2021: i nuovi casi, i decessi e il numero dei ricoveri. Coronaviru ...In Inghilterra morte 96 persone, contagi a quota 46.558. Ma a rischiare sono le persone non vaccinate. E Gli Stati Uniti invitano a non viaggiare in Gran Bretagna ...