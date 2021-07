Coronavirus, impennata dei contagi. Sul tavolo del governo, il green pass (Di martedì 20 luglio 2021) A fronte di 218.705 tamponi (ieri 89.089), sono stati 3.558 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattr'ore (ieri erano 2072), mentre i morti sono stati 10 (+3). Il tasso di positività si è attestato sull'1,6% (-0,7%). È quanto riporta il bollettino diffuso quotidianamente dal Ministero della Salute. Salgono invece le terapie intensive per Covid, oltre ai ricoveri nei reparti ordinari. Sono 165 i pazienti in rianimazione per il Coronavirus in Italia.Gli ingressi giornalieri, sempre secondo il ministero della Salute, sono 11 (ieri 16). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.194, quindi 6 in più rispetto a ieri. I casi nel nostro Paese ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 luglio 2021) A fronte di 218.705 tamponi (ieri 89.089), sono stati 3.558 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattr'ore (ieri erano 2072), mentre i morti sono stati 10 (+3). Il tasso di positività si è attestato sull'1,6% (-0,7%). È quanto riporta il bollettino diffuso quotidianamente dal Ministero della Salute. Salgono invece le terapie intensive per Covid, oltre ai ricoveri nei reparti ordinari. Sono 165 i pazienti in rianimazione per ilin Italia.Gli ingressi giornalieri, sempre secondo il ministero della Salute, sono 11 (ieri 16). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.194, quindi 6 in più rispetto a ieri. I casi nel nostro Paese ...

