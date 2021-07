Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 20 luglio: i casi Covid regione per regione (Di martedì 20 luglio 2021) Il punto e gli aggiornamento sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 20 luglio 2021: i nuovi casi, i decessi e il numero dei ... Leggi su today (Di martedì 20 luglio 2021) Il punto e gli aggiornamento sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute di202021: i nuovi, i decessi e il numero dei ...

Advertising

Vinc1955 : Negli under 40 in 1 mese: ??528 ospedalizzazioni (513 nei non vaccinati) ??13 ricoveri terapia intensiva (tutti in no… - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di martedì 20 luglio con nuovi casi e decessi - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni delle #Marche #Coronavirus #Covid_19 - Piero_Gallina : RT @muntzer_thomas: 10 like per un'analisi sull'efficacia vaccinale in base ai dati italiani Presi da qui: - News_24it : LATINA - Sembra essersi stabilizzato il dato del coronavirus, in lieve ascesa rispetto alle scorse settimane, per q… -