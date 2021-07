Coronavirus | il bollettino di oggi martedì 20 luglio | 3 558 nuovi contagi e 10 morti Il Lazio è la regione con più casi

Advertising

repubblica : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 20 luglio: 3.558 i nuovi casi e 10 decessi. Tasso di positività all'1,62% - Marilenapas : RT @eziomauro: Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 20 luglio: 3.558 i nuovi casi nelle ultime 24 ore - Loredanataberl1 : RT @LaStampa: Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 luglio: 3.558 nuovi casi, 10 decessi. Tasso di positività all’1,6% - ilovepisa : RT @uslnordovest: #BOLLETTINO (13-19 luglio) #Coronavirus #20lugli ? NUOVI CASI: 376 ? GUARITI: 75.678 (+68) ?? RICOVERI: 25 (5 in TI) ?? Q… - Alessandrolux : Coronavirus, il bollettino della Campania: 233 positivi su oltre 7mila tamponi – Footballweb -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Sono 169 i nuovi casi diregistrati in Toscana nelle 24 ore. Il tasso dei nuovi positivi è 1,48% (3,4% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri il numero dei positivi è inferiore (erano 191)...Sono in aumento i casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore: si tratta di 3.558 positivi (ieri erano stati 2.072). I decessi invece passano dai 7 di ieri ai 10 di oggi. In calo il tasso di ...Coronavirus, 3558 nuovi casi e 10 morti. Ministero della Salute - Tasso di positività all'1,6%, il Lazio la regione col maggior numero di contagi ...StampaCrescono i contagi Covid in Italia: sono 3.558 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore su 218.705 test effettuati. È quanto è emerso dal bollettino di oggi, 20 luglio, del Min ...