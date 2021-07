Coronavirus, il bollettino di oggi 20 luglio (Di martedì 20 luglio 2021) Coronavirus Italia, bollettino Covid di oggi 20 luglio: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. bollettino Coronavirus oggi: la situazione Covid in ItaliaItalia, il 51% della popolazione sopra i 12 anni è stata vaccinata contro il Covid. Un grande traguardo a cui bisogna dare ancora seguito per raggiungere l’immunità di gregge. Il Ministero della Salute valuta nuovi parametri per l’ingresso in zona gialla: non più un’incidenza di 50 casi per 100 mila abitanti, ma il tasso di ospedalizzazione. Cosa significa: ciascuna Regione ... Leggi su vesuvius (Di martedì 20 luglio 2021)Italia,Covid di20: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaItalia, il 51% della popolazione sopra i 12 anni è stata vaccinata contro il Covid. Un grande traguardo a cui bisogna dare ancora seguito per raggiungere l’immunità di gregge. Il Ministero della Salute valuta nuovi parametri per l’ingresso in zona gialla: non più un’incidenza di 50 casi per 100 mila abitanti, ma il tasso di ospedalizzazione. Cosa significa: ciascuna Regione ...

