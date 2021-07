Coronavirus, Gravina: “Associarmi a risalita contagi è scorretto” (Di martedì 20 luglio 2021) “‘Effetto Gravina’ sulla ripresa della pandemia? Mi auguro sia solo una battuta infelice. Sono queste le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, commentando le dichiarazioni dell’assessore alla Salute della Regione Lazio. “D’altronde associare ad una persona la responsabilità della risalita dei contagi, che peraltro stanno subendo un aumento in tutta Europa, è a mio avviso inopportuno, istituzionalmente scorretto e non coerente con i comportamenti adottati dalla Federazione”, ha affermato all’ANSA. “L’unico effetto nel quale mi riconosco è l’aver generato, grazie alla vittoria degli Azzurri, un ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) “‘Effetto’ sulla ripresa della pandemia? Mi auguro sia solo una battuta infelice. Sono queste le parole di Gabriele, presidente della FIGC, commentando le dichiarazioni dell’assessore alla Salute della Regione Lazio. “D’altronde associare ad una persona la responsabilità delladei, che peraltro stanno subendo un aumento in tutta Europa, è a mio avviso inopportuno, istituzionalmentee non coerente con i comportamenti adottati dalla Federazione”, ha affermato all’ANSA. “L’unico effetto nel quale mi riconosco è l’aver generato, grazie alla vittoria degli Azzurri, un ...

sportface2016 : #Calcio #COVID19 Gabriele #Gravina stizzito dall'associazione del suo nome con la risalita dei contagi - ringoringhetto : Coronavirus, in nove giorni raddoppiati i nuovi casi. D'Amato: 'Effetto Gravina. Paghiamo le feste per l'Italia' - rosati22 : Coronavirus, in nove giorni raddoppiati i nuovi casi. D'Amato: 'Effetto Gravina. Paghiamo le feste per l'Italia' - bizcommunityit : Coronavirus, in nove giorni raddoppiati i nuovi casi. D'Amato: 'Effetto Gravina. Paghiamo le feste per l'Italia' - news_mondo_h24 : Coronavirus, nel Lazio boom di casi. D’Amato: “Paghiamo l’effetto Gravina” -