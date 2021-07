'Coronavirus creato in laboratorio: la Cina ammetterà l'errore agli Usa' (Di martedì 20 luglio 2021) Pechino garantirà inoltre, sempre secondo l'ipotesi avanzata da TgCom24, che verranno perseguiti gli scienziati e i ricercatori che hanno tenuto nascosta la verità impedendo alla Cina di informare ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 20 luglio 2021) Pechino garantirà inoltre, sempre secondo l'ipotesi avanzata da TgCom24, che verranno perseguiti gli scienziati e i ricercatori che hanno tenuto nascosta la verità impedendo alladi informare ...

Advertising

generacomplotti : #fakeNews Un conduttore radiofonico ha detto in TV che il #SARSCoV2 non è stato creato dalla Umbrella Corporation p… - agnelli_giorgio : RT @gustinicchi: ALLORA? CHI AVEVA RAGIONE? VE LO DICO DA MARZO 2020. TUTTO DIPESE DA WUHAN E DA. LADY BAT. Come sempre, ho ragione sempre… - HornbeamJoe : RT @gustinicchi: ALLORA? CHI AVEVA RAGIONE? VE LO DICO DA MARZO 2020. TUTTO DIPESE DA WUHAN E DA. LADY BAT. Come sempre, ho ragione sempre… - swasye1 : RT @gustinicchi: ALLORA? CHI AVEVA RAGIONE? VE LO DICO DA MARZO 2020. TUTTO DIPESE DA WUHAN E DA. LADY BAT. Come sempre, ho ragione sempre… - cogonipiero2 : RT @gustinicchi: ALLORA? CHI AVEVA RAGIONE? VE LO DICO DA MARZO 2020. TUTTO DIPESE DA WUHAN E DA. LADY BAT. Come sempre, ho ragione sempre… -