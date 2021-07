Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 20 luglio (Di martedì 20 luglio 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 20 luglio. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. La situazione Coronavirus in CampaniaLa Regione Campania ha superato quota sei milioni di vaccinazioni. Il traguardo è stato raggiunto alle 14.30 di ieri, ad oggi sono stati vaccinati con la prima dose 3.461.347 cittadini. In 2.556.631 hanno ricevuto la seconda dose e risultano così completamente immunizzati contro il Covid-19. Il buon lavoro fatto con la campagna ... Leggi su vesuvius (Di martedì 20 luglio 2021) Ildelladi20. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. La situazioneinLaha superato quota sei milioni di vaccinazioni. Il traguardo è stato raggiunto alle 14.30 di ieri, adsono stati vaccinati con la prima dose 3.461.347 cittadini. In 2.556.631 hanno ricevuto la seconda dose e risultano così completamente immunizzati contro il Covid-19. Il buon lavoro fatto con la campagna ...

Advertising

glooit : La situazione di martedì 20 luglio sul Coronavirus in Campania leggi su Gloo - NikiCottone : #Covid, ecco i nuovi parametri per entrare in #zonagialla @sole24ore - positanonews : #Copertina #Covid Coronavirus, prosegue la campagna vaccinale: in Campania superate le 6 milioni di somministrazioni - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 151 positivi su 2.298 tamponi nelle ultime 24 ore, 2 morti nelle ultime 48 ore https://… - giulianarocci : Regione Campania: Coronavirus, Unità di Crisi, Bollettino, 151 casi positivi, 2 decessi - -