Conte: “Mi sono vaccinato, tra pochi giorni faccio il richiamo”. Poi l’appello: “Facciamolo tutti per pesare meno sul sistema sanitario nazionale” (Di martedì 20 luglio 2021) “Mi sono vaccinato e tra qualche giorno faccio il richiamo“. Così Giuseppe Conte risponde alle domande sul suo vaccino anti-Covid. Perché non ha pubblicato foto per invitare la popolazione a vaccinarsi? “Perché quando l’ho fatto non ho pensato a questo” risponde l’ex presidente del Consiglio e leader in pectore del M5s, puntualizzando: “Invito tutti quanti in queste direzione. La vaccinazione non serve solo a proteggiate noi stessi, ma anche gli altri e se ci vacciniamo tutti – conclude – graviamo anche meno sul sistema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) “Mie tra qualche giornoil“. Così Giusepperisponde alle domande sul suo vaccino anti-Covid. Perché non ha pubblicato foto per invitare la popolazione a vaccinarsi? “Perché quando l’ho fatto non ho pensato a questo” risponde l’ex presidente del Consiglio e leader in pectore del M5s, puntualizzando: “Invitoquanti in queste direzione. La vaccinazione non serve solo a proteggiate noi stessi, ma anche gli altri e se ci vacciniamo– conclude – graviamo anchesul...

