Conte “Attacchi volgari al reddito di cittadinanza | Draghi lo difenda”

(Di martedì 20 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ieri ho sollecitato il Presidentea prendere una posizione chiara e ferma in merito a un dibattito “inquinato” che si trascina da giorni. Alcuni leader di partito hanno deciso di prendere di mira gli aiuti alle fasce più deboli e più esposte della popolazione. Non sorprendono le dichiarazioni di chi propone referendum per cancellaree pensioni diper milioni di cittadini e famiglie in difficoltà economica”. Lo scrive su Facebook l’ex premier e leader in pectore del M5S Giuseppe.“Quando, forti della propria esperienza di potere, si sottoscrivono contratti per centinaia ...