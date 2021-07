'Contagi anche tra vaccinati, ma incidenza 10 volte più bassa'. Le nuove Faq dell'Iss (Di martedì 20 luglio 2021) Ci possono essere casi di anche tra i , ma in questo caso l'incidenza è 10 volte più bassa rispetto a chi è 'scoperto'. E la vaccinazione produce una alta protezione dal virus, ma non al 100%. Sono ... Leggi su leggo (Di martedì 20 luglio 2021) Ci possono essere casi ditra i , ma in questo caso l'è 10piùrispetto a chi è 'scoperto'. E la vaccinazione produce una alta protezione dal virus, ma non al 100%. Sono ...

Advertising

matteorenzi : Grazie al Nelson Mandela Forum per l’organizzazione nella gestione dei vaccini. Il vaccino è valido anche senza fot… - sonolucadini : Anche io ho il brutto vizio di informarmi; il 20 gennaio in UK i contagi erano 38762 e i morti 1823, oggi i contagi… - ladyonorato : Anche in #Israele il governo vira verso un approccio di convivenza col Covid, osservando l’andamento delle ospedali… - Zampaglion : RT @Puupy100000: Cardiologo oggi: Bisogna vaccinarsi ma ciò non impedisce i contagi. Le morti post vaccinali non significano niente: poteva… - Manolaelle : RT @sonolucadini: Anche io ho il brutto vizio di informarmi; il 20 gennaio in UK i contagi erano 38762 e i morti 1823, oggi i contagi 46558… -