Confindustria | Il ' bello' italiano vale 135 miliardi di export

(Di martedì 20 luglio 2021) Ile Ben Fattorappresenta una parte consistente delle esportazioni complessive dell'Italia ed è trasversale a tutti i principali comparti dal Made in Italy, seppure in maniera più marcata nei settori afferenti alle 3 "F" di Fashion, Food, Furniture

Advertising

Confindustria : ?? Oggi la presentazione del Rapporto #EsportarelaDolceVita - Bello e ben fatto: il potenziale del #MadeInItaly nel… - Confindustria : ?? Segui in diretta dalle ore 10.30 la presentazione del Rapporto #EsportarelaDolceVita - Bello e ben fatto: il pote… - giuliog : RT @Confindustria: ?? Oggi la presentazione del Rapporto #EsportarelaDolceVita - Bello e ben fatto: il potenziale del #MadeInItaly nel panor… - giuliog : RT @Radio1Rai: ??#Confindustria Il 'bello e ben fatto' italiano vale 135 miliardi di euro, rappresenta una parte consistente dell'export com… - ildenaro_it : Il #Centro #studi di @Confindustria: Così il #bello e ben fatto #italiano tira l’#export. E le #prospettive di… -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria bello

Il Rapporto 'Esportare la dolce vita' presentato oggi da, che include anche il contributo dell'Ufficio Studi di SACE , si focalizza sul macro settore del "e Ben Fatto", vale a dire le 3F (Fashion, Food, Furniture) in primis, a cui ...Lo ha sostenuto Roberto Liscia, presidente del consorzio Netcomm alla presentazione del rapporto sule ben fatto nella sede di. "Dobbiamo pensare - ha detto - a come usare le ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 lug - Per aiutare l'esportazione del Made in Italy e, in particolare, del Bello e Ben fatto, "le piattaforme sono il modello vincente, ma con modelli nuovi ch ...(Teleborsa) – “Il Rapporto ‘Esportare la dolce vita’ presentato oggi da Confindustria, che include anche il contributo dell’Ufficio Studi di SACE, si focalizza sul macro settore del “Bello e ...