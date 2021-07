Concorso VFP4 Esercito, Marina Militare e Aeronautica: ecco il bando per 2251 posti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Con avviso nella Gazzetta Ufficiale n.57 del 20 luglio è stata resa nota l’indizione del Concorso VFP4 per 2251 assunzioni nel 2021. La selezione, per titoli ed esami, porterà nuovo personale nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e nell’Aeronautica Militare. Il Concorso è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, appartenenti ai blocchi indicati nel bando e in possesso dei requisiti a ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Con avviso nella Gazzetta Ufficiale n.57 del 20 luglio è stata resa nota l’indizione delperassunzioni nel 2021. La selezione, per titoli ed esami, porterà nuovo personale nell’, nella, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e nell’. Ilè riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, appartenenti ai blocchi indicati nele in possesso dei requisiti a ...

forzearmateeu : Un nuovo post (Concorso per 1227 posti di allievo agente della Polizia di Stato riservato ai VFP1 E VFP4) è stato p… - forzearmateeu : Un nuovo post (CONCORSO PER 2.938 CARABINIERI, UNA PERCENTUALE DEI POSTI RISERVATA A VFP1 E VFP4) è stato pubblicat… - NOTONLYMARSHALL : Concorso pubblico VFP1/VFP4 per la copertura di 1227 posti di allievo agente della Polizia di Stato. Domande entro… - InFoDifesa : 2938 Nuovi Carabinieri. A breve un nuovo bando di concorso per Allievi Carabinieri riservato ai #Civili nel #2021 -… -