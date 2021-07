Concorso AOU Padova | 30 posti area amministrativa | chi partecipa

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Con avviso nella Gazzetta ufficiale n.57 del 20/07/2021 sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dinei seguenti profili: 16 coadiutori senior, categoria Bs, riservati ai lavoratori disabili di cui all’art. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti nello specifico elenco di cui all’art. 8 della medesima legge (bando); 14 assistenti amministrativi, categoria C, riservati ai lavoratori disabili di cui all’art. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti nello specifico elenco di cui all’art. 8 della medesima legge (bando). Le ...