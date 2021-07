Commemorazione della strage del pastificio Russo di Pomigliano (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani commemora la strage di Pomigliano d’Arco, avvenuta il 20 luglio del 1998, in cui persero la vita tre operai del pastificio Russo: Alberto Vallefuoco e Rosario Flaminio, 24 anni, e Salvatore De Falco, di 21. A ucciderli un comando del clan di Casalnuovo costituito da Modestino Cirella, Giovanni Musone, Pasquale Cirillo, Pasquale Pelliccia e Cuoco Piccolo. Malgrado all’inizio tanto fango sia stato versato sulla memoria dei tre bravi giovani, alla fine le indagini hanno stabilito che si è verificato di un ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Coordinamento Nazionale dei Docentidisciplina dei Diritti Umani commemora ladid’Arco, avvenuta il 20 luglio del 1998, in cui persero la vita tre operai del: Alberto Vallefuoco e Rosario Flaminio, 24 anni, e Salvatore De Falco, di 21. A ucciderli un comando del clan di Casalnuovo costituito da Modestino Cirella, Giovanni Musone, Pasquale Cirillo, Pasquale Pelliccia e Cuoco Piccolo. Malgrado all’inizio tanto fango sia stato versato sulla memoria dei tre bravi giovani, alla fine le indagini hanno stabilito che si è verificato di un ...

