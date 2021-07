Colpito da un carcinoma alla gola l' amministratore delegato del Milan Gazidis

(Di martedì 20 luglio 2021) AGI - Il, in un comunicato pubblicato sul proprio sito web, ha reso noto che all'Ivan"è stato diagnosticato un. Sulla base di una vasta serie di test e accertamenti clinici, prontamente effettuati, i medici prevedono che si riprenderà completamente. Ivan - sottolinea la società - rimarrà operativo durante le necessarie cure in cliniche specializzate, con il pieno sostegno della proprietà, del presidente Scaroni e del management del club". Lo stessoha voluto mandare un messaggio a tutta ...

Il dirigente sudafricano ha infatti rivelato di essere statoda unalla gola . A rendere nota la triste notizia è stato lo stesso club rossonero. A quanto si apprende, tuttavia, si ...