Ultime Notizie dalla rete : Colombia migliaia Colombia: migliaia di manifestanti nuovamente in piazza Diverse migliaia di colombiani hanno nuovamente manifestato oggi contro il governo del presidente di destra Ivan Duque, chiedendo ai parlamentari di attuare riforme per la fine della repressione per mano ...

Colombia: guardie e detenuti, fratelli La pastorale penitenziaria di Cali si occupa di migliaia di persone ristrette, dislocate tra la prigione di Villahermosa, il complesso di Jamundí, 25 stazioni di polizia e il centro minorile. 'Con un'...

AMERICA/COLOMBIA - I Vescovi al termine dell’Assemblea: “E' il momento di camminare insieme” Bogotà (Agenzia Fides) – “Facciamo nostre tutte le voci che gridano per un Paese solidale e giusto. Il nostro sguardo è fiducioso anche conoscendo i gravi problemi che ci affliggono e tutti gli sforzi ...

