Collegio di Garanzia dello Sport, arrivati i ricorsi delle sei squadre escluse da Serie B e C (Di martedì 20 luglio 2021) Il Collegio di Garanzia dello Sport ha fatto sapere che sono arrivati tutti e sei i ricorsi delle squadre di Serie B (il Chievo) e Serie C (Casertana, Paganese, Carpi, Novara e Sambenedettese) che dopo le bocciature della Covisoc e del Consiglio Federale sono state escluse dai rispettivi campionati per problemi di natura economica. L’ultima spiaggia per loro sarà proprio il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) Ildiha fatto sapere che sonotutti e sei idiB (il Chievo) eC (Casertana, Paganese, Carpi, Novara e Sambenedettese) che dopo le bocciature della Covisoc e del Consiglio Federale sono statedai rispettivi campionati per problemi di natura economica. L’ultima spiaggia per loro sarà proprio il ricorso aldi. ...

Advertising

psb_original : Chievo Verona, presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI: il comunicato #SerieB - Paganesemania : #Paganese, inviato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni - TernanaNews : Chievo, presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni - PicenoTime : Ascoli Calcio, Marconi sempre nel mirino. Attesa per ciò che deciderà Collegio di Garanzia del Coni… - Adnkronos : #Chievo, ricorso a Collegio garanzia per ammissione in #SerieB. -