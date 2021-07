Coldplay, il nuovo album è ‘Music of the Spheres’: uscirà ad ottobre 2021 (Di martedì 20 luglio 2021) L’album prodotto da Max Martin uscirà ad ottobre, mentre il 23 luglio il singolo ‘Coloratura’ Oggi, martedì 20 luglio 2020, i Coldplay hanno annunciato sui social (anche se non in modo esplicito) che faranno uscire il loro nuovo progetto intitolato Music of the Spheres. L’album in questione sarà pubblicato il 15 ottobre ed è prodotto da Max Martin, noto per aver collaborato anche con star come gli Ace of Base, Backstreet Boys e Five ed è uno degli autori e produttori di maggior successo della storia. Il trailer dell’album è una specie di viaggio ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 20 luglio 2021) L’prodotto da Max Martinad, mentre il 23 luglio il singolo ‘Coloratura’ Oggi, martedì 20 luglio 2020, ihanno annunciato sui social (anche se non in modo esplicito) che faranno uscire il loroprogetto intitolato Music of the Spheres. L’in questione sarà pubblicato il 15ed è prodotto da Max Martin, noto per aver collaborato anche con star come gli Ace of Base, Backstreet Boys e Five ed è uno degli autori e produttori di maggior successo della storia. Il trailer dell’è una specie di viaggio ...

