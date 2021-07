(Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “un adeguato, l’insediamento dellanell’ex casermasi risolverà in un, con conseguenze negative sull’ambiente e sui cittadini“. Il monito è di Luigi Diego, candidato sindaco di Alternativa per Benevento, che questa mattina, proprio nella location ubicata lungo il viale Atlantici, si è confrontato con gli organi d’informazione. Al progetto del Demanio, come noto, ha aderito con entusiasmo anche l’amministrazione comunale di ...

Advertising

zazoomblog : Cittadella degli Uffici all’ex Pepicelli Perifano: “Senza un piano parcheggi non si può sarebbe un disastro” -… - anteprima24 : ** Cittadella degli Uffici all'ex Pepicelli, Perifano: 'Senza un piano #Parcheggi non ... **… - ottopagine : Cittadella degli uffici, Perifano: senza parcheggi più disagi che benefici #Benevento - NTR24 : Cittadella degli Uffici, Perifano attacca: ‘Mancano i parcheggi. Qui caos traffico e inquinamento’… - CittadellaUSA : RT @ascittadella73: Operativi con i primi granata alla Fisio&Sport Polimedica di Cittadella. Tamponi e visite mediche prima della partenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Cittadella degli

Ottopagine

... che oggi ha incontrato nel Nuovo Palazzo di Giustizia i capiuffici giudiziaria della Corte ... L'occasione è stato un dibattito presso lagiudiziaria del Centro direzionale, dove il ...L'intitolazione, al compiersiottanta anni dalla fondazione della Pro Civitate Christiana, ... La galleria d'Arte contemporanea,Editrice, la rivista quindicinale Rocca, i corsi di ...“Il Demanio pensa di fare in pieno centro cittadino un Polo direzionale con nove uffici affollatissimi di utenti e pensa di farlo in un’area in cui c’è una evidente mancanza di parcheggi. Questo aspet ...“Si tratta del giusto tributo, riconoscimento e gratitudine, a un uomo che non si è limitato a introdurre un nuovo modello pastorale ma ha inteso dare piena dignità al laicato protagonista dell’annunc ...