Cinema | dal 22 luglio ‘Tigers’ | film ispirato alla storia dell’ex calciatore Martin Bengtsson 2

Cinema: dal 22 luglio 'Tigers', film ispirato alla storia dell'ex calciatore Martin Bengtsson

Martin è uno dei talenti calcistici più promettenti che la Svezia abbia mai visto. A sedici anni, il sogno di una vita diventa realtà quando viene acquistato da uno dei club più prestigiosi d'Italia. Tuttavia quel sogno ha un prezzo molto alto in termini di sacrificio, dedizione, pressione e, soprattutto, solitudine. Martin inizia a chiedersi se questa sia davvero la vita che ha tanto desiderato.

Ultime Notizie dalla rete : Cinema dal Pausini su Amazon ... come faccio da sempre con la musica, questa volta con tutta la passione che ho per il cinema. Poco ... sperimenteremo uno stile narrativo completamente nuovo, dal valore produttivo altissimo, per dar ...

MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL 18 - Tutti i protagonisti La seconda nuova finestra dedicata agli esordi nel documentario e al cinema del reale (Chiostro del Complesso San Giovanni), curata dal giornalista Antonio Capellupo, presenterà, nell'ambito della ...

Casa del cinema, Lithuanian Film Days dal 20 al 22 luglio Corriere della Sera Il Signore degli Anelli torna sul grande schermo Il Signore degli Anelli, film pluripremiato e vincitore di 4 premi Oscar, torna sul grande schermo e nelle sale The Space Cinema, per chiudere il mese di luglio in pieno stile fantasy. Locandine dei 3 ...

