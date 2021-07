Ciclismo | Jai Hindley e Sergio Higuita verso la Bora-Hansgrohe Esteban Chaves nel mirino dell’EF

Leggi su oasport

(Di martedì 20 luglio 2021) Tra un Tour de France ormai alle spalle, e le Olimpiadi di Tokyo in rampa di lancio, iniziano a muoversi alcuni colpi di ciclomercato tra i big del panorama World Tour. Come dichiarato su Cyclingnews, i primi nomi di corridori prossimi a dei cambi radicali di ambiente, ambizioni e visione di corsa, sono, che è pronto sbarcare in EF Education Nippo per sostituire unsempre più vicino allaassieme a Jai. Con questi ultimi due possibili ingaggi, la formazione tedesca punta a rinforzarsi ulteriormente in prospettiva delle ...