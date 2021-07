Ciclismo | Groenewegen torna al successo dopo diciassette mesi

(Di martedì 20 luglio 2021) Mentre gli scalatori preparano le Olimpiadi di Tokyo, prova in linea con quasi 5mila metri di dislivello, il calendario Uci per tutti gli altri prosegue, specialmente per gli sprinter. E' partito ...

Dylan Groenewegen si gode un successo dal significato profondo, dopo un periodo difficile in cui per lui 'il ciclismo... Giro di Vallonia, Dylan Groenewegen torna alla vittoria Il velocista della Jumbo Visma conquista il primo successo…

Nove mesi di squalifica perche è riuscito a tornare appena in tempo per il Giro d'Italia . Corsa rosa chiusa senza vincere tappe, ma oggi è arrivato l'agognato successo allo sprint su ...... Merlier, Ackermann,e Coquard, rimpolpando il suo palmarès. Già, perché con le ...tentativo di fare altri passi avanti nella classifica dei più vincenti di sempre nella storia del. ...I Giochi Olimpici sono ormai vicinissimi tanto da toccarli, ma lo sport non si è fermato nel mentre. Il ciclismo mondiale prosegue ad incantare le strade e lo fa con il Giro di Vallonia, arrivato alla ...In volata ha vinto Dylan Groenewegen, che non vinceva una gara da oltre un anno. Diciassette mesi di digiuno Tutti ricorderanno la caduta al Giro di Polonia 2020 causata dall'olandese ai danni di ...