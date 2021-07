“Ci sono morti, erano solo ragazzi”. La notizia ha sconvolto tutti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il loro ricordo con tutte le foto a fine articolo. Un aereo ultraleggero biposto è precipitato a Fasano (Brindisi), in contrada Coccaro. A quanto si apprende, a bordo c'erano due persone, istruttore e allievo, morti dopo l’impatto. Si tratta dell'aviatore Francesco Passeri di 33 anni nonché noto pugile di Castellaneta e Giuseppe Catano di 28 anni di Canosa. Sul posto ci sono i carabinieri, le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente. L’aereo è precipitato nelle campagne tra le località di Savelletri e Capitolo. A quanto si apprende, il velivolo precipitato è ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il loro ricordo con tutte le foto a fine articolo. Un aereo ultraleggero biposto è precipitato a Fasano (Brindisi), in contrada Coccaro. A quanto si apprende, a bordo c'due persone, istruttore e allievo,dopo l’impatto. Si tratta dell'aviatore Francesco Passeri di 33 anni nonché noto pugile di Castellaneta e Giuseppe Catano di 28 anni di Canosa. Sul posto cii carabinieri, le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente. L’aereo è precipitato nelle campagne tra le località di Savelletri e Capitolo. A quanto si apprende, il velivolo precipitato è ...

