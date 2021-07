Choc in Premier League: giocatore 31enne dell’Everton arrestato con l’accusa di pedofilia (Di martedì 20 luglio 2021) Un calciatore dell’Everton è stato arrestato venerdì scorso nella sua abitazione dalla Greater Manchester Police con l’accusa di pedofilia. Lo riporta il Mirror. Il club di Liverpool, che milita in Premier League, in una nota ha confermato di aver sospeso il giocatore “in attesa della conclusione delle indagini”. L’identità non è stata diffusa per motivi legali, ma il calciatore avrebbe 31 anni. Il giocatore, dice il Mirror, gioca anche regolarmente nella Nazionale del suo Paese. Una fonte interna alla polizia avrebbe rivelato che, nella perquisizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Un calciatoreè statovenerdì scorso nella sua abitazione dalla Greater Manchester Police condi. Lo riporta il Mirror. Il club di Liverpool, che milita in, in una nota ha confermato di aver sospeso il“in attesa della conclusione delle indagini”. L’identità non è stata diffusa per motivi legali, ma il calciatore avrebbe 31 anni. Il, dice il Mirror, gioca anche regolarmente nella Nazionale del suo Paese. Una fonte interna alla polizia avrebbe rivelato che, nella perquisizione ...

