Choc in Premier League: chi è il calciatore arrestato con l’accusa di pedofilia (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug – Choc in Inghilterra, dove un calciatore della Premier League è stato arrestato a Manchester con l’accusa di pedofilia. La rivelazione dei media britannici scuote il calcio inglese, ma al momento non è stato rivelato il nome del giocatore. Sono uscite soltanto alcune informazioni su di lui. Avrebbe 31 anni, sarebbe un giocatore straniero che gioca nella nazionale del proprio Paese, sarebbe spostato e il club di Premier in cui gioca lo avrebbe sospeso dagli allenamenti. Non solo, pare si tratti di un giocatore piuttosto noto, visto che nella ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug –in Inghilterra, dove undellaè statoa Manchester condi. La rivelazione dei media britannici scuote il calcio inglese, ma al momento non è stato rivelato il nome del giocatore. Sono uscite soltanto alcune informazioni su di lui. Avrebbe 31 anni, sarebbe un giocatore straniero che gioca nella nazionale del proprio Paese, sarebbe spostato e il club diin cui gioca lo avrebbe sospeso dagli allenamenti. Non solo, pare si tratti di un giocatore piuttosto noto, visto che nella ...

oknosureddit : Premier League choc, calciatore arrestato per presunti reati sessuali su minori. «Ha 31 anni e gioca in nazionale»… - IlPrimatoN : Premier League sotto choc. Arrestato un noto calciatore 31enne per abusi sessuali su minori - SilvestriP : Premier League choc, calciatore arrestato per presunti reati sessuali su minori. «Ha 31 anni gioca in nazionale»… - tempoweb : Premier League sotto choc per l'arresto di un calciatore accusato di reati su minori #inghilterra… - LeBombeDiVlad : ?? #PremierLeague: calciatore accusato di pedofilia ?? Choc in #Inghilterra #LeBombeDiVlad #LBDV #news -