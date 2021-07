Choc in Premier League: chi è Gylfi Sigurðsson, il calciatore arrestato con l’accusa di pedofilia (Di martedì 20 luglio 2021) Il giocatore arrestato per pedofilia in Inghilterra si chiama Gylfi Þór Sigurðsson, ecco chi è veramente. Nato a Reykjavík, 9 settembre 1989, in Islanda, è attualmente centrocampista dell’Everton e della nazionale islandese. Ma ha fatto una lunga e proficua carriera in Premier League. Si tratta di un trequartista, esterno destro o sinistro. Di piede destro, tra le sue abilità spicca l’efficienza nel tiro dalla distanza, che egli sfrutta anche nei calci piazzati. Famosissimo un suo gol, su punizione, quando vestiva la maglia dello Swansea City, contro il Manchester United. Chi è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Il giocatoreperin Inghilterra si chiamaÞór, ecco chi è veramente. Nato a Reykjavík, 9 settembre 1989, in Islanda, è attualmente centrocampista dell’Everton e della nazionale islandese. Ma ha fatto una lunga e proficua carriera in. Si tratta di un trequartista, esterno destro o sinistro. Di piede destro, tra le sue abilità spicca l’efficienza nel tiro dalla distanza, che egli sfrutta anche nei calci piazzati. Famosissimo un suo gol, su punizione, quando vestiva la maglia dello Swansea City, contro il Manchester United. Chi è ...

