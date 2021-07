Choc a Roma: 20enne accoltellato all’alba. Non ha voluto consegnare il cellulare al rapinatore (Di martedì 20 luglio 2021) Stava tornando a casa intorno alle 5:00 del mattino del 19 luglio, un 20enne originario dello Sri Lanka, quando ad un tratto è stato sorpreso da un uomo con volto coperto da cappuccio e mascherina chirurgica. La vittima è stata dapprima rapinata di pochi euro, per poi, alla richiesta del cellulare, essere accoltellata. L’accoltellamento Un 20enne è stato minacciato la mattina del 19 luglio, da un uomo che lo ha prima rapinato di poche decine di euro, per poi minacciarlo di consegnargli il telefono cellulare. La vittima non ha voluto acconsentire alla richiesta del rapinatore, e per questo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 luglio 2021) Stava tornando a casa intorno alle 5:00 del mattino del 19 luglio, unoriginario dello Sri Lanka, quando ad un tratto è stato sorpreso da un uomo con volto coperto da cappuccio e mascherina chirurgica. La vittima è stata dapprima rapinata di pochi euro, per poi, alla richiesta del, essere accoltellata. L’accoltellamento Unè stato minacciato la mattina del 19 luglio, da un uomo che lo ha prima rapinato di poche decine di euro, per poi minacciarlo di consegnargli il telefono. La vittima non haacconsentire alla richiesta del, e per questo ...

Advertising

CorriereCitta : Choc a Roma: 20enne accoltellato all’alba. Non ha voluto consegnare il cellulare al rapinatore - mummy53690440 : Roma islamica, musulmani occupano quartiere per pregare Allah – VIDEO CHOC - LucaPrt : RT @ombrysan: Roma islamica, musulmani occupano quartiere per pregare Allah – VIDEO CHOC - ombrysan : Roma islamica, musulmani occupano quartiere per pregare Allah – VIDEO CHOC - AhmedZanetti : RT @cmdotcom: Caso 'Bella Ciao', striscione choc a Roma: '#Hysaj verme, la #Lazio è fascista' -