Chico Forti ancora in America: le ultime notizie con una foto (Di martedì 20 luglio 2021) A dicembre del 2020, il ministro Di Maio aveva annunciato che c’erano ottime notizie per Chico Forti e per la sua famiglia. Aveva annunciato che presto il nostro connazionale sarebbe rientrato in Italia, lasciando per sempre gli Stati Uniti dove sta scontando a suo dire, una pena per un reato che non ha commesso. Di mesi, da quel giorno in cui l’annuncio aveva riempito il cuore di tutti di speranze, ne sono passati diversi, e Chico Forti si trova ancora negli Usa, in attesa di essere trasferito. Oggi sui social del programma Le Iene, che nell’ultimo anno ha seguito passo passo la vicenda ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 luglio 2021) A dicembre del 2020, il ministro Di Maio aveva annunciato che c’erano ottimepere per la sua famiglia. Aveva annunciato che presto il nostro connazionale sarebbe rientrato in Italia, lasciando per sempre gli Stati Uniti dove sta scontando a suo dire, una pena per un reato che non ha commesso. Di mesi, da quel giorno in cui l’annuncio aveva riempito il cuore di tutti di speranze, ne sono passati diversi, esi trovanegli Usa, in attesa di essere trasferito. Oggi sui social del programma Le Iene, che nell’ultimo anno ha seguito passo passo la vicenda ...

Advertising

MissAd_ : Lo vogliamo riportare a casa Chico Forti o dobbiamo aspettare che passino altri 20 anni? @luigidimaio #cartabia - Giuls27621128 : RT @sociofra: Nessuno prova vergogna per come è stato abbandonato Chico Forti in America? Io si. #chicoforti @minGiustizia - Giuls27621128 : RT @sociofra: #20luglio vogliamo Chico Forti in Italia, esistono i #dirittiumani? Vengono rispettati o siamo al Medioevo? È ridicolo strin… - MPAPA090 : RT @Palingenius1: #chicoforti Buongiorno, aspettiamo notizie sul trasferimento di Chico Forti in Italia. - sette_otto_ : RT @sociofra: Nessuno prova vergogna per come è stato abbandonato Chico Forti in America? Io si. #chicoforti @minGiustizia -