Chi non si vaccina rischia lo stipendio. La proposta di Confindustria (Di martedì 20 luglio 2021) La proposta portata da Confindustria al presidente del Consiglio Mario Draghi è di consentire l’ingresso in azienda solo a chi può dimostrare, attraverso il green pass, di essersi vaccinato. Per chi non si sottopone all’immunizzazione, il datore di lavoro può trovare un’altra mansione o, se questa soluzione non è possibile, può lasciarlo a casa senza stipendio. È quanto contenuto, secondo quanto riporta Il Tempo, una lettera firmata da Francesca Mariotti, d.g. dell’associazione degli industriali. “Nonostante la campagna vaccinale abbia registrato finora un buon andamento, numerose imprese associate hanno ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 luglio 2021) Laportata daal presidente del Consiglio Mario Draghi è di consentire l’ingresso in azienda solo a chi può dimostrare, attraverso il green pass, di essersito. Per chi non si sottopone all’immunizzazione, il datore di lavoro può trovare un’altra mansione o, se questa soluzione non è possibile, può lasciarlo a casa senza. È quanto contenuto, secondo quanto riporta Il Tempo, una lettera firmata da Francesca Mariotti, d.g. dell’associazione degli industriali. “Nonostante la campagnale abbia registrato finora un buon andamento, numerose imprese associate hanno ...

Advertising

caritas_milano : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola'. Paolo Borsellino Agostino Catalano Emanue… - RobertoBurioni : Alla scoperta di un vaccino sicuro ed efficace mai avrei pensato che -tranne i soliti quattro matti- qualcuno avreb… - CarloCalenda : I candidati sindaco non hanno ritenuto di accogliere la mia proposta per un video/evento comune su vaccinazione. Ch… - GianmicheleMar1 : RT @TizianaFerrario: e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi no… - wouldyxu : @icaruzwoman BEH BEH chi non mangerebbe un gelato così? Anyway, buongiornooo?? -