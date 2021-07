Chi è Paola Egonu, la pallavolista azzurra scelta come portabandiera a Tokyo 2020 (Di martedì 20 luglio 2021) Nata a Cittadella, in provincia di Padova, 22 anni fa, da genitori di nazionalità nigeriana, la pallavolista si è detta onorata per il ruolo che la vedrà tra i protagonisti della cerimonia di apertura ... Leggi su today (Di martedì 20 luglio 2021) Nata a Cittadella, in provincia di Padova, 22 anni fa, da genitori di nazionalità nigeriana, lasi è detta onorata per il ruolo che la vedrà tra i protagonisti della cerimonia di apertura ...

- grecocor : RT @grecocor: Paola Egonu: ecco chi è la portabandiera olimpica - grecocor : Paola Egonu: ecco chi è la portabandiera olimpica -