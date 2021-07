Chi è Antonio Rossi, l’ex campione olimpico dai successi nello sport al malore (Di martedì 20 luglio 2021) Antonio Rossi è uno dei volti più famosi dello sport italiano, ex canoista campione olimpico e mondiale nel kayak velocità con una carriera ricca di successi. Volto celebre delle Olimpiadi, ha intrapreso anche un percorso politico e nella sua storia spicca anche il ruolo di portabandiera a Pechino. Il suo esordio nel mondo della canoa è datato 1983, e da allora è stato un crescendo di traguardi e medaglie. Tra le righe della sua biografia, la pagina relativa al malore che lo ha colpito durante una mezza maratona a Conegliano, un infarto per cui è stato ricoverato. Chi ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 luglio 2021)è uno dei volti più famosi delloitaliano, ex canoistae mondiale nel kayak velocità con una carriera ricca di. Volto celebre delle Olimpiadi, ha intrapreso anche un percorso politico e nella sua storia spicca anche il ruolo di portabandiera a Pechino. Il suo esordio nel mondo della canoa è datato 1983, e da allora è stato un crescendo di traguardi e medaglie. Tra le righe della sua biografia, la pagina relativa alche lo ha colpito durante una mezza maratona a Conegliano, un infarto per cui è stato ricoverato. Chi ...

Antonio_Tajani : Un pensiero a chi sta soffrendo a causa delle alluvioni in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. Il maltempo… - sempremenoliber : @benq_antonio Che stanchezza, se siete sani e non volete vaccinarvi siete liberi di stare a casa, ma non venite a s… - FranceskoNew : RT @LongCovidItalia: @elisaperego78 @MartaEsperti @FranceskoNew @docdrugztore @filmax80 @Antonio_Caramia Facciamo parte di una rete in dial… - LongCovidItalia : RT @LongCovidItalia: @elisaperego78 @MartaEsperti @FranceskoNew @docdrugztore @filmax80 @Antonio_Caramia Facciamo parte di una rete in dial… - LongCovidItalia : @elisaperego78 @MartaEsperti @FranceskoNew @docdrugztore @filmax80 @Antonio_Caramia Facciamo parte di una rete in d… -