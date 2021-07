"Chi dentro Forza Italia vuole smontare tutto". Crosetto, la verità sulla guerra Salvini-Meloni. Un disastroso "errore di calcolo" a destra (Di martedì 20 luglio 2021) Guido Crosetto parla da "esterno" rispetto alla mischia quotidiana della politica, pur essendo stato cofondatore di FdI, con la caratura di chi è stimato trasversalmente nella coalizione. Lo scenario di questi giorni, con lo smacco subito dalla formazione di Giorgia Meloni sulla Rai, lo preoccupa. Un regalo, lo scontro fratricida, ai nemici: «È una stupidaggine se il centrodestra esclude così di poter essere l'asse portante della nuova maggioranza, indipendentemente da chi - al suo interno - sarà indicato come premier...». Crosetto, gli avvoltoi volteggiano sopra il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Guidoparla da "esterno" rispetto alla mischia quotidiana della politica, pur essendo stato cofondatore di FdI, con la caratura di chi è stimato trasversalmente nella coalizione. Lo scenario di questi giorni, con lo smacco subito dalla formazione di GiorgiaRai, lo preoccupa. Un regalo, lo scontro fratricida, ai nemici: «È una stupidaggine se il centroesclude così di poter essere l'asse portante della nuova maggioranza, indipendentemente da chi - al suo interno - sarà indicato come premier...»., gli avvoltoi volteggiano sopra il ...

