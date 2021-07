Chester Bennington | il disincanto di un cigno | Memories

(Di martedì 20 luglio 2021) La morte dichiude in anticipo il 2017. Siamo tutti già dilaniati, e lo ricordiamo bene, da quel 18 maggio quando Chris Cornell pone fine ai suoi giorni in una stanza d’albergo a Detroit. Un 2017 maledetto che divora due anime tormentate, due voci influenti del rock. Durante il funerale dell’amico e collega Chris Cornell c’è anche, e in quell’occasione mette la sua bellissima voce al servizio della memoria e del tributo cantando sulle note della meravigliosa Hallelujah di Leonard Cohen. La scena è straziante, la voce diè rotta dall’emozione. Il mondo intero piange la voce dei ...

1966: Nasce a Seattle, Washington, USA, Stone Gossard, chitarrista ritmico dei Pearl Jam. Nel maggio 2017 i Linkin Park davano alle stampe il loro settimo album in studio, "One More Light". Non potevano immaginare che solo due mesi più tardi Chester Bennington si sarebbe tolto la vita all'... Quattro anni fa moriva Chester Bennington. Il cantante dei Linkin Park, in quel tragico 20 luglio 2017, decideva di togliersi la vita impiccandosi. Due mesi prima era morto suicida anche il suo caro a...