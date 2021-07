(Di martedì 20 luglio 2021) È ancora inla principessadiche, per la prima volta, ha parlato delle sue condizioni di. Lontana dal Principato, dal marito Alberto e dai figli Jacques e Gabriella, la principessa ha dichiarato al magazineno News24 di trovarsi ancora lì per «motivi di». A riportare la notizie è Today.it, dove si legge cheha rivelato di essersi sottoposta ad un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che viene into per poter fare degli impianti nella zona dei ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Charlene di Monaco, la verità sulle sue condizioni di salute #charlenedimonaco - Zicutake : Charlene di Monaco parla della sua malattia: 'Momento molto difficile' - infoitsalute : La principessa Charlene su Alberto di Monaco: “Ecco perché non posso vederlo” - zazoomblog : “È difficile sono triste”. Charlene di Monaco nuove verità sulla salute e la ‘fuga’ da Alberto e figli -… - FilippoCarmigna : Charlene di Monaco bloccata in Sudafrica: «Ho seri problemi di salute» La verità -

Ultime Notizie dalla rete : Charlene Monaco

Alberto II die Carolina d'HannoverÈ ancora in Sudafrica la principessadiche, per la prima volta, ha parlato delle sue condizioni di salute. Lontana dal Principato , dal marito Alberto e dai figli Jacques e Gabriella, la principessa ha dichiarato al ...Dettagli che fanno colore, ma che non cambiano la sostanza. E cioè che Charlene di Monaco è da mesi in Sudafrica e non può tornare a casa, a Montecarlo, perché è ancora in convalescenza dopo i due ...Per la prima volta Charlene di Monaco ha affrontato il tema riguardante la delicata situazione di salute che da mesi la costringe a restare in Sudafrica, lontana dal Principato, dal marito Alberto e ...