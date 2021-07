Centri estivi | prorogato fino al 10 agosto l' avviso per i contributi alle famiglie

Advertising

Comune_Cagliari : Centri estivi: formazione elenco pubblico: L'avviso del Comune di Cagliari per raccogliere i dati delle strutture o… - Alessia433 : Ah i pediatri si sono incazzati perché nei centri estivi ci sono stati molti contagi tra i bambini. Ma tu guarda. N… - GiuliaCatelli1 : Altissime probabilità che la settimana prossima dove lavoro vengano dei centri estivi con dei bambini a cui ovviame… - TuttoQuaNews : RT @nuova_venezia: Nuovi contagi sono emersi in quattro centri estivi: tre in provincia e uno al Lido. In uno di questi è divampato un clus… - corriereveneto : #venezia L’Usl 3 alle prese con diversi focolai di variante Delta da tenere sotto controllo. Impennata di casi: sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Centri estivi

Lavoce.info

Sono stati prorogati fino al 10 agosto i termini dell'avviso che consente alle famiglie di richiedere contributi a per i ragazzi iscritti aiaccreditati sul territorio comunale di Chieti, inoltre è ancora aperto il bando per l'accreditamento dei gestori , ai fini della realizzazione di una lista di soggetti di riferimento per ...In entrambi i casi si tratta diper bambini, e in entrambi i casi le indagini epidemiologiche delle Asl hanno rivelato che uno o più operatori erano tra i clienti del pub Clifton in ...19-25 luglio - un campo di alte pressioni domina ora l'Europa centro meridionale portando una fase estiva e ben soleggiata, fatta eccezione per locali fenomeni che potranno interessare i rilievi duran ...“No, non abbiamo focolai in essere originati in questo modo”. Ci sono poi i turisti che invece arrivano da noi. Inoltre non viene mollata la presa sul sequenziamento delle varianti del virus, non tant ...