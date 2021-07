Caso pedofilia all'Everton: i giornali islandesi fanno il nome di Sigurdsson (Di martedì 20 luglio 2021) Secondo la versione online del quotidiano islandese Morgunbladid (in italiano 'il giornale del mattino'), giornale fondato nel 1913 e oggi con il sito più popolare nel paese, sarebbe Gylfi Sigurdsson ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 luglio 2021) Secondo la versione online del quotidiano islandese Morgunbladid (in italiano 'il giornale del mattino'), giornale fondato nel 1913 e oggi con il sito più popolare nel paese, sarebbe Gylfi...

Premier League, giocatore dell'Everton arrestato con accusa di pedofilia ... è stato arrestato con l'accusa di pedofilia su minore Un arresto con accusa di pedofilia scuote la ... Le forze di polizia in questo caso avevano anche emesso un comunicato: 'Venerdì 16 luglio 2021 gli ...

Scandalo pedofilia Premier League: l'Everton sospende un calciatore Il club continuerà a supportare le autorità con le indagini e non rilascerà ulteriori dichiarazioni sull'argomento». Secondo quanto riportato dal Liverpool Echo, il calciatore in questione, arrestato ...

Caso in Premier: un giocatore (dell’Everton?) arrestato per pedofilia (gazzetta.it) L’Everton ha comunicato di aver sospeso un giocatore in attesa di un’indagine della polizia, senza fare nomi né fornire dettagli sul caso. Massima cautela e dettagli scarni al momento: l ...

