Caso Hysaj, arriva il comunicato della Lazio (Di martedì 20 luglio 2021) Fa discutere il Caso Elseid Hysaj. L'ex terzino del Napoli non ha iniziato alla grande la sua avventura in biancoceleste. Infatti il terzino albanese ha intonato "Bella Ciao", tipico canto partigiano, pubblicando sui social il video della performance. Risultato? Tifosi inferociti e striscioni contro il difensore. "Hysaj verme, la Lazio è fascista": queste le parole dei tifosi. Nel corso di Punto Nuovo Sport Show, a Radio Punto Nuovo, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista romano e vicino al mondo della Lazio. Cucchi ha condannato i tifosi e difeso l'albanese.

